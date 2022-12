Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war übergeordnet seit 1. Oktober in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese Rally habe sich am 10.11.22 knapp unter dem logischen Ziel 14.800 erschöpft. Nachdem danach ein ganzer Range-Monat absolviert worden sei, habe sich der DAX letzte Woche innerhalb weniger Tag von 14.676 bis 13.815 entladen. Die herbstliche Topbildung sei mit dem Tagesschluss unter 14.197 vollendet worden. "Der Winter" könne beginnen.



Der DAX starte heute nach dem nächtlichen "Japan-event" heute etwas oberhalb von 13.800, also in etwa am Monatstief. Das DAX-Nachttief sei bei ca. 13.700 festgestellt worden (bestätigt durch echte FDAX-Kurse). Die DAX-Arbeitsthese von gestern könne weiter aufrecht erhalten werden. Diese besage: Das DAX-Handelsgeschehen spiele sich vorerst eine Etage tiefer ab, nämlich heute in der Kernzone zwischen 13.795/13.750 und 14.197. Dies sei eine Handelsspanne zwischen der aktiven Verkaufslinie der vollendeten herbstlichen Topbildung und dem Pre-Pandemie-Hoch, welches immer noch eine große Referenzlinie zum Vergleich aller Indices und Aktien darstelle, sowie der 200-Tage-Linie. (20.12.2022/ac/a/m)



