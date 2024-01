Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte seit Donnerstag erstmals die Chance, wieder zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Chance hätten die Marktteilnehmer genutzt und den DAX hochgezogen von 16.430 bis 16.650, nicht zuletzt dank des DAX-Superschwergewichts SAP, welches neue Allzeithochs markiert habe. Der DAX stehe dennoch etwas hinter den US-Indices zurück und müsse sich sogleich an einem Widerstand beweisen. Hier sei die DAX Chartprognose ...Hauptvariante: Der DAX beginne heute ca. 100 Punkte höher, die DAX Vorbörse takte 8:10 Uhr bei ca. 16.666,66. Der DAX müsse sich ab 9 Uhr sogleich mit dem "first class"-Parameter, dem XETRA DAX Tageskerzenchart-Kijun bei 16.674, auseinandersetzen. Im Normalfall scheitere der DAX heute früh zunächst bei 16.674 und setze zum Pullback bis ca. 16.620/16.600 oder 16.575/16.570 (EMA200/h1) an. Ab 16.620/16.600 oder 16.575 gebe es dann bereits neue Anstiegschancen, um erneut gegen den Widerstand 16,674 anzurennen. (22.01.2024/ac/a/m)