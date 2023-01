Ausblick: Auch zum Start in die zweite Januar-Woche habe der DAX zunächst mit einer starken Aufwärtsbewegung überzeugt. Dabei habe das Aktienbarometer seitdem Jahreswechsel 6,2% aufgesattelt.



Das Long-Szenario: Mit dem erfolgreichen Sprung über das Dezember-Hoch (14.676) sowie das Juni-Hoch (14.709) habe der deutsche Leitindex gleich zwei charttechnische Barrieren überwunden. Damit hätten die Notierungen jetzt theoretisch Platz bis an das 2021er November-Tief bei 14.819, das gestern bereits kurzzeitig überboten worden sei. Darüber würden anschließend das März-Top bei 14.925 und die 15.000er-Barriere warten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen nun am Juni-Hoch zu finden, darunter sollte das Dezember-Top stützend wirken. Würden die Kurse diesen Halt verlieren, könnte das gestrige Tagestief bei 14.629 angesteuert werden, das gleichzeitig die obere Kante der ebenfalls gestern entstandenen, frischen Kurslücke definiere. Diese müsste bei 14.610 geschlossen werden, bevor die Auffangzone rund um 14.600 Punkte auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Ein Rückfall in die frühere Schiebezone könnte schließlich ein Pullback an die 14.500er Marke begünstigen. (10.01.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Montag mit einem Tagesgewinn von 1,3% und einem Schlusskurs bei 14.793 auf ein neues Neun-Monatshoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX bereits mit dem Opening bei 14.651 rund 41 Punkte über dem Endstand vom Freitag notiert habe, hätten die Kurse direkt im Anschluss das Tagestief bei 14.629 Zählern markiert. Danach hätten sich die Blue Chips sukzessive nach oben geschraubt und seien am Nachmittag auf das Tageshoch bei 14.833 Punkten gestiegen. Damit sei der Index nicht nur auf den höchsten Stand seit Ende März geklettert, sondern habe mit dem Dezember-Hoch und dem Juni-Top weitere Widerstände per Tagesschluss übersprungen.