Ausblick: Mit dem Endstand bei 15.230 habe der DAX ein Ausrufezeichen für eine mögliche Erholungsbewegung gesetzt. Für die erste Oktober-Woche stehe jedoch ein Minus von rund 1% zu Buche.



Das Long-Szenario: Nach dem Ausbruch über das September-Tief (15.139) sollten die Kurse jetzt auch das Juli- sowie das August-Tief bei 15.456 und 15.469 überwinden, um danach an das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 heranlaufen zu können. Oberhalb dieser Hürde wäre Platz für einen Vorstoß an die 200-Tage-Linie, die zusammen mit der 15.600er Marke einen Doppelwiderstand bilde. Darüber würde das Volumenmaximum mit dem März-Top (15.706) in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: Der erste Halt könne jetzt dagegen am September-Tief angetragen werden, darunter sollten die 15.000er Marke und das Tagestief vom vergangenen Mittwoch bei 14.948 stützend wirken. Sollte der DAX unter dieses Niveau zurückfallen, müsste mit einem Test des 2022er März-Hochs bei 14.925 gerechnet werden. Eine Etage tiefer dürfte das Juni-Hoch aus dem Vorjahr bei 14.709 angesteuert werden, bevor es - eine Ausweitung der Verkäufe vorausgesetzt - zu einem Rückfall an das markante März-Tief bei 14.458 kommen könnte. (09.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Freitag deutlich zulegen und die Sitzung mit einem Plus von 1,1% beenden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Starker Schlussspurt für den deutschen Leitindex - während die Blue Chips schon mit dem Opening bei 15.109 erste Gewinne verbucht hätten (Vortagsschluss bei 15.070) - sei es am frühen Nachmittag noch einmal in die Verlustzone zurückgegangen. Dabei seien die Notierungen im Tief auf 15.034 zurückgefallen, wobei die 15.000er Schwelle und das Wochentief vom Mittwoch bei 14.948 nicht mehr unter Druck geraten seien. Stattdessen seien die Kurse wieder nach oben gedreht und hätten sich in einem dynamischen Schlussspurt bis auf das Tageshoch bei 15.231 Punkten geschoben.