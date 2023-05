Ausblick: Das Tagesplus von 1,4% habe den DAX am Freitag über eine Reihe von Widerständen gehievt. Um jedoch von einem Ende der vormaligen Konsolidierung sprechen zu können, sollten nun weitere Anschlussgewinne folgen.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex zum Wochenstart an die positiven Tendenzen der vergangenen Sitzung anknüpfen, müsste es im ersten Schritt über die runde 16.000er Barriere gehen. Darüber würde dann das aktuelle 2023er Top bei 16.012 Punkten warten, das zusammen mit dem 2021er August-Hoch (16.030) den nächsten Bremsbereich bilde. Gelinge der Ausbruch über dieses Level, hätten die Kurse Platz bis an das Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich die Haltestellen nach dem Kursanstieg zum Wochenschluss neu sortiert. Die erste Unterstützung sei nun wieder im Bereich der Verlaufshochs bei 15.922/15.916 zu finden, bevor auf das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 Punkten geachtet werden sollte. Würden die Notierungen unter dieses Level fallen, könnte es zu einem Test des 2022er Februar-Hochs bei 15.737 kommen. Gehe der schief, dürfte die - zuletzt mehrfach angesteuerte - Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 auf den Prüfstand gestellt werden. (08.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Kurssprung auf 15.961 Punkte aus der ersten Mai-Woche, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die heimischen Blue Chips im Wochenverlauf kaum vom Fleck gekommen seien, habe der Index am letzten Handelstag der Woche noch einmal deutlich zulegen können. Dabei seien die Kurse bereits mit einem 103-Punkte-Gap bei 15.837 in die Sitzung gestartet, wenig später aber zunächst auf das Tagestief bei 15.756 zurückgefallen. Von dort seien die Notierungen allerdings nach oben gedreht und hätten die Gewinne anschließend sukzessive ausgebaut. In der Spitze sei es bis auf 15.962 hinauf gegangen, bevor die erste Mai-Woche (+0,2%) auf Tageshochniveau geendet habe.