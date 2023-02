An der Wall Street habe es am Montag einen Erholungsversuch gegebenen, der jedoch zum Handelsende immer mehr in sich zusammengefallen sei. Letztlich sei ein kleines Plus geblieben. An den asiatischen Börsen zeichne sich am Morgen kein klarer Trend ab. Im Fokus stünden an diesem Dienstag u.a. Zahlen des Pharma-und Agrarchemiekonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF). Zudem würden auch AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) und Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ihre Zahlen veröffentlichen. Im Tagesverlauf präsentiere zudem Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) ihre detaillierten Halbjahreszahlen. Bereits am Vorabend habe PVA TePla (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) positiv überraschen können. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) stehe zudem im Blickpunkt nach einem Auftrag aus Litauen. adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) dürfte von positiven Analystenkommentaren profitieren.



Nach einem erfreulichen Start in die neue Börsenwoche habe der US-Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) die anfänglichen Gewinne überwiegend wieder abgegeben. Im späten Handel am Montag habe der Dow sogar kurzzeitig ins Minus gedreht. Zur Schlussglocke sei für den Index dann ein Plus von 0,22% auf 32.889,09 Punkte zu Buche gestanden. Das Aktiengeschäft sei ohne größere Impulse in ruhigen Bahnen verlaufen. Auch ein leichter Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt habe dem Dow letztlich keinen stärkeren Rückenwind verleihen können. In der vergangenen Woche hätten die Kurse unter der Erwartung längerfristig höhere Zinsen in den USA gelitten. Der Dow sei am Freitag auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten gerutscht. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe sich am Montag um 0,31% auf 3.982,24 Zähler erholt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026 WKN: A0AE1X) habe um 0,74% auf 12.057,79 Punkte etwas stärker zugelegt.



Die Anleger an den Börsen Asiens hätten sich am Dienstag zurückgehalten. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) sei zuletzt um rund ein 0,5% gefallen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen in etwa auf der Stelle getreten. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) mit 0,1% im Plus geschlossen.



(Mit Material von dpa-AFX) (28.02.2023/ac/a/m)







Nach dem starken Wochenstart dürfte sich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag zunächst wenig tun, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wenige Punkte höher auf 15.388 Punkte. Der DAX pendele aktuell um seine 21-Tage-Linie. Am Vortag habe er sich zeitweise bis auf 15.481 Punkte erholt.