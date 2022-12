Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Noch in der vergangenen Woche hat der DAX den höchsten Stand seit Juni erreicht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nun starte der deutsche Leitindex allerdings schwach in die neue Woche. Trotz starker Vorgaben aus China falle der DAX wieder unter 15.500 Zähler. Der überraschend starke Arbeitsmarkt in den USA wirke weiter nach und drücke auf die Stimmung.Überraschend stark gestiegene Löhne in den USA hätten vor dem Wochenende gezeigt, dass der Druck auf die FED groß bleibe. Die Lohn-Preis-Spirale und die hohe Inflation seien nach wie vor nicht gebrochen, weitere Zinsanhebungen scheinen notwendig, um die Entwicklung in den Griff zu bekommen. (05.12.2022/ac/a/m)