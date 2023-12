Ausblick: Nach dem starken Auftritt vom Freitag könnten die Blue Chips in der neuen Woche bereits Kurs auf das amtierende Allzeithoch nehmen.



Das Long-Szenario: Könne der deutsche Leitindex weiter nach oben steigen, müssten die Notierungen jetzt auch über das Juni-Top bei 16.427 ausbrechen. Gelinge der Break per Tagesschluss, würde das bisherige Allzeithoch vom 31. Juli bei 16.529 in den Fokus rücken. Mit einem neuen Rekordhoch im Rücken hätten die Kurse Platz für weitere Anstiege in Richtung der 17.000er Marke.



Das Short-Szenario: Sollte es der Index zum Start in die neue Woche etwas ruhiger angehen lassen, würde sich das Mai-Top bei 16.332 als erste Unterstützung vor dem Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 anbieten, Gap-Close bei 16.215 inklusive. Darunter müsste auf die beiden August-Hochs im Bereich von 16.060 und 16.043 geachtet werden. Würden die Kurse diesen Halt verlieren, dürfte die 16.000er Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Notierungen auf Schlusskursbasis unter die runde Tausender-Marke zurückfallen, könnten weitere Abgaben bis in den Bereich der breiten Auffangzone zwischen 15.800 und 15.626 nicht ausgeschlossen werden. (04.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX schraubte sich am Freitag um weitere 1,1% nach oben und ging bei 16.398 Punkten ins erste Adventswochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: In der mittlerweile fünften Gewinnwoche in Folge habe sich der deutsche Leitindex unter dem Strich um weitere 2,3% verbessern können und sei - dank des starken Endspurts vom Freitag - auf den höchsten Stand seit dem 1. August gestiegen. Dabei seien die Blue Chips am ersten Handelstag im Dezember bereits mit einem 82 Zähler breiten Aufwärts-Gap bei 16.297 in den Handel gestartet, das mit dem Tagestief bei 16.279 auch nicht geschlossen worden sei. In der Spitze sei es dagegen kurz vor Handelsschluss bis auf 16.399 Punkte hinauf gegangen.