Am Donnerstag werde der Verbraucherpreisindex in den USA neue Hinweise liefern, wie es um die Teuerung stehe. Sollte der Preisdruck nachlassen, könnte das auch ein Signal an die Fed sein, die Zinsschraube etwas zu lockern. Angesichts der Basiseffekte und der jüngsten Trends scheine eine positive Überraschung, also eine geringer als erwartete Inflation, durchaus denkbar.



Der DAX nehme damit auch den Schwung von der Wall Street mit. Dort habe es am Vortag nach dem kleinen Rücksetzer zuvor ebenfalls schnell wieder steigende Kurse gegeben. Am Freitag starte in den USA zudem bereits wieder die Berichtssaison. Hier würden vor allem die großen Banken wie gewohnt den Auftakt machen. Dann könnte sich das Bild weiter aufklaren, wie es um die Wirtschaft stehe und wie weit die Unternehmensgewinne bereits in Mitleidenschaft gezogen worden seien.



Der DAX strebe weiter nach oben. Das nächste Ziel laute 15.000. Sollte die Inflation tatsächlich weiter nachlassen, scheinen sogar noch höhere Kurse möglich. (11.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von rund einem Prozent setzt der DAX seinen starken Jahresstart am Mittwoch fort, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Nach der kurzen Verschnaufpause würden die Bullen wieder das Ruder übernehmen und den Leitindex immer näher Richtung 15.000-Punkte-Marke treiben. Der Blick gehe derweil bereits wieder in Richtung Inflationsdaten.