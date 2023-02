Nach den ersten zehn Handelstagen habe das Kursplus des Aktienbarometers 7,82% betragen. Historisch, denn von "null auf hundert" hätten die deutschen "blue chips" zum besten Jahresauftakt der Geschichte gespurtet. Bereits in den ersten beiden Handelswochen des neuen Jahres habe der DAX somit nahezu die historische Durchschnittsrendite der letzten 35 Jahre von 8,12% p. a. egalisiert. Sehr viel spannender sei für Anleger allerdings vielmehr die "Prognosekraft" dieser beeindruckenden Performance, weil auch diese ein wichtiges Signal in Sachen "gutes Restjahr" liefere. So liege die durchschnittliche Wertentwicklung nach einem starken Jahresstart bei 11,85% p.a. und damit deutlich über der o. g. annualisierten DAX-Durchschnittsrendite seit 1988. Am eindrucksvollsten sei dabei aber sicherlich der Blick auf den zweitbesten Jahresstart aus dem Jahr 2003. Im Gesamtjahr hätten die deutschen Standardwerte seinerzeit um knapp 37% zulegen können. Der letzte starke Jahresauftakt stamme aus dem Jahr 2019 als das Aktienbarometer Ende Dezember 26% im Plus notiert habe. Gegen eine Wiederholung dieser Performance in 2023 hätten die Bullen sicher nichts einzuwenden.



Die Schlagzahl vom Jahresauftakt habe der DAX bis zum Monatsultimo zwar nicht ganz halten können, doch mit einem Plus von gut 8% wisse auch der Januar insgesamt vollends zu überzeugen. Nüchtern betrachtet sei der Januar seit 1988 zunächst einmal ein Börsenmonat mit zum Teil heftigen Ausschlägen in beide Richtungen. Bei einer Trefferquote von 55,6% lege der DAX zu Jahresbeginn im Durchschnitt um 0,73% zu. Dank des Sprintstarts der letzten Wochen durchbreche der aktuelle Investmentjahrgang eine Durststrecke von drei negativen Januar-Monaten in Folge und reihe sich in der Riege der absoluten Topperformer ein. Das bisher größte Kursplus sei den deutschen Standardwerten mit 9,47% im Jahr 2012 gelungen. Dahinter folge der Januar 1996 mit 9%-Kurszuwachs. Der letzte freundliche Jahresauftakt stamme aus 2019 (+6,64%). In allen drei Fällen habe der DAX von Anfang Februar bis zum Jahresende weitere zweistellige Kursgewinne verbuchen können (+29%, +27% und +18%). Auch die durchschnittliche Restjahresperformance unter der Prämisse, dass die deutschen "blue chips" im Januar um mehr als 5% zugelegt hätten, könne sich mit gut 12% mehr als sehen lassen.



Alle bisherigen Auswertungen würden eine Basisannahme der Technischen Analyse untermauern, wonach Stärke weitere Stärke nach sich ziehe. Zum Abschluss wollten die Analysten den Betrachtungswinkel verändern und auf die kurzfristigen Auswirkungen im Februar eingehen. Seit 1988 hätten die deutschen Standardwerte im zweiten Monat des Jahres im Durchschnitt um 0,49% zulegen können. Diese Benchmark werde deutlich übersprungen (+1,44%), wenn das Aktienbarometer zuvor einen positiven Jahresauftakt erlebt habe. Mit anderen Worten: Der konstruktive Jahresbeginn sei auch kurzfristig ein Silberstreif und sorge im Ergebnis für eine fast drei Mal so hohe Februar-Performance. Wenn die deutschen Standardwerte im Januar um mehr als 3% gestiegen seien, dann liege die Durchschnittswertentwicklung im Februar sogar bei 2,72%. Das führe zu einer weiteren Erkenntnis: Je höher die Rendite zu Jahresbeginn, desto höher die Wertentwicklung im Februar. Der überaus freundliche Jahresauftakt sorge somit sowohl kurzfristig als auch langfristig mit Blick auf das Jahresende für Rückenwind. In ihren Analysen würden die Analysten versuchen, die gewonnenen Erkenntnisse stets durch andere Verfahren der Technischen Analyse abzusichern. An dieser Stelle komme der Faktor "Saisonalität" ins Spiel. (17.02.2023/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Zeitpunkt der Erstellung unseres technischen Jahresausblicks stellte unsere konstruktive Einschätzung der Aktienmärkte eine absolute Minderheitsmeinung dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der freundliche, überaus konstruktive Jahresstart habe in der Zwischenzeit allerdings eine gewisse Akzeptanz für die antizyklisch "bullishe" Kursprognose 2023 geschafft. Die große Frage sei nun aber, ob der starke Jahresauftakt ein gutes Omen für das Gesamtjahr sei. Bei der Beantwortung dieser Frage würden sich die Analysten auf eine statistische Spurensuche der positiven Weichenstellungen begeben, welche im bisherigen Jahresverlauf bereits vorgenommen worden seien. Insgesamt habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher viel Grund zur Freude geboten. Der Katapultstart 2023 habe für ein Kursplus von 4,9% in den ersten fünf Handelstagen gesorgt. Für ein erstes Zwischenfazit ist es nie zu früh. Schließlich billige eine alte Trading-Weisheit der Kursentwicklung der ersten fünf Handelstage Signalcharakter für die Wertentwicklung der kommenden zwölf Monate zu. Vereinfacht ausgedrückt: "So wie die ersten Handelstage, so auch das Gesamtjahr!" In 24 von 35 Jahren habe der sog. "Fünf-Tages-Indikator" die weitere Kursrichtung der deutschen Standardwerte korrekt angezeigt. Eine Trefferquote von 69% seit 1988 sei für ein derart rudimentäres Orakel kein schlechter Wert.