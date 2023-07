Ausblick: Nach dem starken Start im Januar habe sich der deutsche Leitindex im ersten Halbjahr per Saldo um 16% verbessert und dabei Mitte Juni das aktuelle Rekordhoch bei 16.427 Punkten markiert.



Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Start in den Juli an die Aufwärtstendenzen aus der vergangenen Woche anknüpfen, sollte zunächst das offene Gap bei 16.201 Punkten vollständig geschlossen werden. Darüber hätten die Kurse dann Platz bis zu den Tops bei 16.290 Zählern und 16.332/16.336 Zählern, bevor es bei 16.358 Zählern zu einem weiteren Gap-Close kommen könnte. Die nächste Hürde wäre anschließend am aktuellen Allzeithoch zu finden.



Das Short-Szenario: Nach dem Ausbruch über die 16.000er Barriere könne die erste Unterstützung nun wieder am 2021er August-Top (16.030 Punkte) und der runden Tausender-Marke angetragen werden. Nach einem Rückfall unter die markante Haltelinie müsste auf den GD50 geachtet werden, der aktuell bei 15.971 Punkten verlaufe. Unterhalb des kurzfristigen Durchschnitts käme jetzt die 15.900er Marke als möglicher Wendepunkt für ein Pullback infrage. Darunter würde das Verlaufshoch vom 12. April bei 15.827 Punkten in den Fokus rücken, das zusammen mit der 15.800er Schwelle eine weitere Auffangzone bilde. (03.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag im Juni ließ der DAX noch einmal die Muskeln spielen und legte dabei 1,3% zu, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Zweimal hintereinander sei der deutsche Leitindex beim Versuch gescheitert, über die 16.000er Schwelle zu springen, beim dritten Mal sei der Ausbruch sogar auf Schlusskursbasis gelungen. Dabei hätten die Kurse schon zum Opening bei 15.989 Punkten im Plus notiert (Vortagsschluss bei 15.947 Punkten) und die Gewinne, vom Tagestief bei 15.979 Punkten abgesehen, sukzessive ausgebaut. In der Spitze seien die Notierungen bis auf 16.177 Punkte gestiegen und schließlich bei 16.148 Punkten aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht habe der DAX damit 2% zugelegt, für den Juni stehe ein Wertzuwachs von 3,1% zu Buche.