Ausblick: Die deutschen Blue Chips würden sich aktuell im Rally-Modus befinden. Dabei rücke jetzt, nach fünf positiven Sitzungen in Folge, bereits die 16.000er Barriere in den Fokus. Gleichzeitig steige das Risiko von temporären Rücksetzern.



Das Long-Szenario: Oberhalb des neuen Monatshochs könne die 16.000er Barriere als nächster Widerstand genannt werden, wobei ein Break mit einem Sprint an das 2021er August-Top bei 16.030 sowie die beiden Verlaufshochs aus dem August bei 16.043 und 16.060 bestätigt werden sollte. Darüber wäre Raum bis zum Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten, bevor das Top vom 16. Juni (16.427) und das amtierende Allzeithoch (16.529) als Hürden nachrücken würden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte ein kleinerer Rücksetzer an der Haltezone rund um 15.800 aufgefangen werden, darunter sollten das März-Top bei 15.706 und das Volumenmaximum stützend wirken. Gehe es weiter abwärts, müsste auf die 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.652) geachtet werden. Unterhalb der Trendlinie könnte es zu einem Test des GD100 (15.610) kommen, bevor das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 als Haltestelle infrage käme. (20.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Tagesplus von 0,8% auf einen Endstand bei 15.919 ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für den deutschen Leitindex sei es in der vergangenen Handelswoche rund gelaufen - nachdem die Blue Chips am Montag das Wochentief bei 15.252 markiert hätten, hätten sich die Kurse in den nachfolgenden Sitzungen bis auf das aktuelle November-Hoch bei 15.952 Zählern geschraubt. Dabei sei nicht nur die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend zur Wochenmitte gelungen, sondern auch mit einem Gewinn von 4,5% die stärkste Wochenbilanz seit Ende März. In Relation zum Korrekturtief vom 23. Oktober bei 14.630 habe der DAX damit jetzt 8,8% aufgesattelt.