In Deutschland allerdings würden die Anleger dem noch eher verhalten folgen. Deutsche Verbraucherpreis-Daten dürften im Tagesverlauf im Fokus stehen, könnten diese doch neue Signale für die künftige Geldpolitik liefern. "Aktuell ist der Markt gespalten darüber, ob die EZB im Dezember um 50 oder erneut um 75 Basispunkte erhöht", hätten am Morgen die Experten der Commerzbank geschrieben.



Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe am Montag mit einem Minus von 1,45 Prozent bei 33.849,46 Punkten geschlossen, nachdem er in der Vorwoche um 1,8 Prozent auf das höchste Niveau seit April gestiegen sei. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe am Montag 1,54 Prozent auf 3.963,94 Punkte verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei um 1,43 Prozent auf 11.587,75 Zähler gesunken.



Die Börsen Chinas hätten sich am Dienstag von ihrem Kursrutsch zu Wochenbeginn erholt. Tags zuvor hätten größere soziale Unruhen und Proteste gegen die harte Corona-Linie der Regierung die Stimmung der Investoren belastet. Mittlerweile seien die Proteste - auch wegen massiven Polizeiaufgeboten - aber zurückgegangen. Anleger würden hoffen, dass die chinesische Regierung nun schrittweise von ihrer Null-Covid-Politik abweichen werde, die die Wirtschaft massiv belaste. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um fast drei Prozent gestiegen und der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in der Sonderverwaltungszone Hongkong habe um gut vier Prozent angezogen. In Japan habe der Tokioter Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) hingegen ein halbes Prozent tiefer geschlossen.



Insbesondere Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) leide unter den Protesten in China. Die Proteste in einem chinesischen Werk der Zulieferers Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V) könnten bei den besonders beliebten iPhone-Pro-Modelle in diesem Jahr zu einem Produktionsdefizit von fast sechs Millionen Geräten führen, habe es zuletzt geheißen. Von den Entwicklungen in China profitiert habe zuletzt die Aktie von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2). Hier sei die Hoffnung gestiegen, dass der Impfstoff der Mainzer und des US-Partners Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) auch in China zur Verfügung gestellt werden könnte. Am heutigen Dienstag stünden zudem einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z), Adler Group (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78), easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1) und Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC) berichten.



(Mit Material von dpa-AFX) (29.11.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte am Dienstag nach seinem schwachen Wochenstart wenig bewegt in den Handel starten, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsstart knapp mit 0,1 Prozent im Plus auf 14.398 Punkte. Auf dem höchsten Stand seit Juni tue sich der deutsche Leitindex nun schwerer, der 20-Prozent-Rally seit Ende September weitere Gewinne folgen zu lassen.Zu Wochenbeginn hätten die vermehrten Unruhen in China an den Weltbörsen ihre Spuren hinterlassen aus Sorge, dass diese die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben könnten. In China und Hongkong habe sich aber am Dienstag der Handel erholt. "Die Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung des Endes der Covid-Zero-Politik wachsen", habe ein Börsenexperte am Morgen gesagt.