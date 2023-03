Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX erreichte am Freitag 2 Mal das avisierte untere Ziel 15.330 und 2 Mal prallte der DAX an 15.330 nach oben ab, Wochenschlusskurs 15.428, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Unveränderter DAX-Start, aber starke Verunsicherung dank Bankenpleiten! 1) Der DAX beginne heute unverändert, wenn der Handel so starten würde wie sich die Vorbörse aktuell zeige (XDAX 15.425), nachdem der Abendhandel von Freitag um 22 Uhr noch knapp unter 15.300 geschlossen habe. Grund: Nach aktuellen Bankenpleiten gelte; die US-Einlagen seien sicher, auch nicht versicherte Beträge. 2) Wenn gehandelt werde als sei nichts gewesen, was nicht sehr wahrscheinlich sei, dann habe der DAX seit 15.330 Anstiegschancen für Ziele bei 15.480/15.525. 3) BÄRISCH: Falle der DAX unter 15.315, so wäre 15.150 das heutige Ziel. (13.03.2023/ac/a/m)