Ausblick: Mit dem Endstand bei 14.933 Punkten habe sich der deutsche Leitindex wieder an die 15.000er Barriere herangeschoben.



Das Long-Szenario: Könne der DAX an die positiven Tendenzen vom Wochenauftakt anknüpfen und die runde Tausendermarke per Tagesschluss überwinden, sollte der Re-Break mit einem Hochlauf an den Bremsbereich rund um 15.151 bestätigt werden. Gelinge der Sprung über dieses Level, hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an die Volumenspitze bei 15.225/15.250 Punkten, bevor die nächsten Hürden anschließend bei 15.300 bzw. 15.400 angetragen werden könnten.



Das Short-Szenario: Falle der DAX dagegen unter das März-Top aus dem Vorjahr bei 14.925 zurück, müsste erneut auf das Niveau um 14.800 geachtet werden. Unterhalb dieser Haltezone könnte der nächste Rücksetzer an die Unterstützung aus Juni-Hoch und 14.700er Schwelle möglich werden, wobei dieser Bereich jetzt durch den GD100 (aktuell 14.698) verstärkt werde. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, dürften das Dezember-Top (14.676) bzw. das Vorwochentief (14.664) angesteuert werden. Darunter sollte dann die Volumenspitze im Bereich zwischen 14.450 und 14.425 Punkten stützend wirken, die mit dem gestrigen Tagestief bereits im Fokus gestanden habe. (21.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat gestern eine starke Tagesumkehr gezeigt und per Saldo 1,1% zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Für die deutschen Blue Chips sei es zum Start in die neue Woche erst einmal weiter abwärts gegangen - schon zum Opening bei 14.715 habe der DAX im Minus notiert (Schlusskurs vom Freitag bei 14.768) und sei wenige Minuten nach der Eröffnung auf das Tages- und neue Monatstief bei 14.458 Zählern gefallen. Von dort seien die Notierungen jedoch nach oben abgefedert und wenig später in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dabei seien die Kurse im Top bis auf 14.980 Punkte gestiegen, womit zwischen Tagestief und -hoch über 500 Zähler gelegen hätten.