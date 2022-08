Ausblick: Mit dem Sprung über die 13.000er Schwelle habe der DAX ein erstes kleines Ausrufezeichen gesetzt. Nachdem der Break allerdings nur im Intraday-Verlauf gelungen sei, könne noch nicht von einer Entspannung gesprochen werden.



Das Long-Szenario: Das erste Kursziel auf der Oberseite könne weiterhin bei 13.000 Punkten festgemacht werden; sobald die Notierungen per Schlusskurs über die runde Tausendermarke steigen würden, sollten zur Bestätigung des Re-Breaks auch die beiden Eindämmungslinien bei 13.042 und 13.085 Punkten (idealerweise per Tagesschluss) überboten werden. Darüber wäre dann Platz für einen Anstieg bis 13.200/13.225, bevor mit dem Mai-Tief bei 13.381 und dem Juli-Hoch bei 13.515 zwei weitere Hürden in den Fokus rücken würden. Gelinge auch dort der Ausbruch, würde sich das Kursziel auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (13.594) und die 13.600er Marke stellen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Unterstützung unverändert bei 12.800 Zählern zu finden. Sollte der DAX unter dieses Level fallen, müsste mit einem Rutsch bis an die Haltezone um 12.600 gerechnet werden, die aktuell von der oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals verstärkt werde. Würden die Blue Chips in den Trendkanal zurückfallen, könnte sich die Korrektur bis an die ausgeprägte Volumenspitze bei 12.375 fortsetzen. Eine Etage tiefer sollte dann die runde 12.000er Marke stützend wirken. (31.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat sich am gestrigen Dienstag an einer Stabilisierung im Bereich der 13.000er Marke versucht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index 26 Punkte über dem Vortagsschluss (12.893) bei 12.919 Zählern in den Handel gestartet und habe die Gewinne im Anschluss kontinuierlich ausgebaut. In der Spitze seien die Blue Chips mit dem Tageshoch bei 13.154 deutlich über die 13.000er Barriere gestiegen. Mit dem Opening an der Wall Street seien die Gewinne allerdings sukzessive wieder abgebröckelt, sodass der DAX im Tief (12.885) sogar kurzzeitig in die Verlustzone zurückgefallen sei. Zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer indes ein Plus von 0,5% auf 12.961 über die Ziellinie gerettet.