Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 13.941 sei der deutsche Leitindex erneut an der Rückeroberung des August-Hochs bei 13.948 gescheitert. Nach dem volatilen Kursverlauf in den vorangegangenen Sitzungen könne jedoch von einer ersten Stabilisierung gesprochen werden.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse nach oben freizusetzen, müsste der DAX weiterhin per Tagesschluss über das August-Hoch bei 13.948 Punkten steigen und den Break mit einem Hochlauf an die 14.000er-Barriere bestätigen. Gelinge auch dort der Ausbruch, könnte es zu einem Sprint an das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150 kommen. Oberhalb dieses Levels hätten die Kurse Platz bis 14.200 bzw. bis zur unteren Begrenzung der vormaligen Schiebezone bei 14.300 Punkten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite gehe der Blick dagegen unverändert zum Tagestief vom Donnerstag, das bei 13.891 eine Haltelinie bilde. Falle der Index unter dieses Niveau, würde das Vor-Corona-Top bei 13.795 Zählern in den Fokus rücken. Unterhalb dieser Haltelinie könnte es zu einem Test der Auffangzone aus 13.600er-Schwelle, langfristiger 200-Tage-Linie und September-Top bei 13.565 kommen. Nach einem Rückfall in den formalen Abwärtstrend wäre eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des Zwischenhochs vom 1. November bei 13.444 nicht mehr auszuschließen. (27.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Für den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) endete die Weihnachtswoche am Freitag mit einem versöhnlichen Abschluss, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Während die Blue Chips auf Wochensicht insgesamt 0,3% hätten zulegen können, sei es am letzten Handelstag vor dem Weihnachtswochenende 0,2% nach oben gegangen. Dabei habe der DAX bereits zur Eröffnung bei 13.946 eine 32 Punkte-Lücke im Chart hinterlassen und in der Spitze kurzzeitig sogar die runde Tausendermarke (Tageshoch bei 14.001) touchiert. Anschließend seien die Notierungen aber auf das Tagestief bei 13.875 zurückgefallen, womit das Gap direkt wieder geschlossen worden sei. In einem von dünnen Umsätzen geprägten Handel sei der DAX schließlich bei 13.941 über die Ziellinie gegangen.