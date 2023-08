Ausblick: Durch den Endstand bei 15.789 (+0,1%) habe sich DAX in der zuletzt kursbestimmenden Seitwärtsrange gehalten.



Das Long-Szenario: Um eine tatsächliche Erholung anzustoßen, sollten die Blue Chips zunächst auf Schlusskursbasis über den Bremsbereich bei 15.800/15.803 steigen. Gelinge der Break, könnte sich ein Hochlauf an die 15.900er Marke anschließen, die zusammen mit dem GD100 bei 15.923 eine Hürde bilde. Darüber hätten die Kurse Platz bis an die 16.000er Marke, wobei ein Ausbruch über die runde Tausender-Schwelle mit weiteren Kursanstiegen - zu nennen seien hier das 2021er August-Top bei 16.030, der GD50 und das Vorwochenhoch bei 16.060 als charttechnisch relevante Kursmarken - bestätigt werden müsste.



Das Short-Szenario: Schalte der DAX hingegen wieder in den Rückwärtsgang, müsste weiterhin auf das März-Top (15.706) bzw. das neue Monatstief bei 15.703 geachtet werden. Ein Tagesschluss unterhalb dieser Haltelinie dürfte einen Rückfall an die Auffangzone rund um 15.600 begünstigen. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, könnte ein Test des Volumenmaximums (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen 15.550 und 15.525 nicht mehr ausgeschlossen werden. Darunter würde der GD200 (aktuell bei 15.349) in den Fokus rücken. (17.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es zur Wochenmitte um 0,1% auf 15.789 Punkte nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag auf das neue August-Tief bei 15.703 gefallen sei und damit das März-Top zum zweiten Mal binnen weniger Sitzungen auf die Probe gestellt habe, hätten sich die Blue Chips gestern an der 15.800er Schwelle stabilisieren können. Dabei seien die Kurse bei 15.737 zunächst mit Verlusten in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 15.767) und auf das frühe Tagestief bei 15.725 zurückgefallen. In der Folge sei jedoch eine kleine Aufwärtsreaktion gelungen, die bis zum Tageshoch bei 15.815 geführt habe.