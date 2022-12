Die Erzeugerpreise würden tendenziell die Verbraucherpreise beeinflussen, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichte. Die allgemeine Inflation habe sich zuletzt ebenfalls abgeschwächt. Sie befinde sich aber weiter auf einem hohen Niveau. Von der FED werde daher erwartet, dass sie ihren geldpolitischen Straffungskurs fortsetze, jedoch mit etwas geringerem Tempo. Für die Sitzung am nächsten Mittwoch würden Analysten im Vorfeld mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte rechnen. In den Sitzungen zuvor habe sie den Leitzins um jeweils 0,75 Punkte angehoben.



Der DAX habe nach der veröffentlich der US-Erzeugerpreise kurzzeitig nachgegeben, das Minus jedoch rasch ausbügeln können. Zuletzt habe der Index rund 0,3 Prozent im Plus bei 14.320 Zählern notiert. Am Vortag habe der DAX minimal im Plus geschlossen und damit eine dreitägige Verlustserie beendet, womit er nun auf ein Wochenminus von knapp anderthalb Prozent zusteuere.



Vor der FED-Sitzung in der kommenden Woche scheinen Anleger sich weiter nicht aus der Deckung zu wagen, so Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Seitwärtstrend zwischen den Marken von 14.150 Punkten und 14.550 Punkten dürfte sich daher zunächst fortsetzen.



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (09.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine Stabilisierung am Freitagnachmittag trotz etwas stärker als erwartet gestiegener US-Verbraucherpreise fortgesetzt, so Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf Wochensicht dürfte der deutsche Leitindex dennoch ein Minus von rund eineinhalb Prozent einfahren, da der deutsche Leitindex erst am Vortag seine Verlustserie gestoppt habe.In den USA habe sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene weniger als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise seien im November zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitgeteilt habe. Im Vormonat habe die Rate noch bei revidiert 8,1 Prozent gelegen. Analysten hätten im Schnitt mit einer Rate von 7,2 Prozent gerechnet. Es sei die fünfte Abschwächung in Folge. Im Vergleich zum Vormonat seien die Erzeugerpreise im November um 0,3 Prozent gestiegen. Hier sei ein Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert worden. Der Kernindex habe um 0,4 Prozent zugelegt.