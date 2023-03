An den US-Börsen sei es nach der Vortagserholung am Freitag wieder bergab gegangen. Angesichts der anhaltenden Verunsicherung über den Zustand des Bankensektors habe der Leitindex Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 1,19 Prozent tiefer bei 31.861,98 Punkten geschlossen, womit er ein knappes Wochenminus verbucht habe. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 1,10 Prozent auf 3.916,64 Punkte verloren. Erneut besser habe sich der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Kursrückgang um 0,49 Prozent auf 12.519,88 Zähler behauptet.



In Asien hätten die Aktienmärkte wegen der anhaltenden Verunsicherung über die Lage der US-Banken weiter nachgegeben - daran habe auch die in der Schweiz gefundene Lösung für die angeschlagene Großbank Credit Suisse nichts ändern können. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) 1,42 Prozent auf 26.945,67 Punkte nachgegeben und sich damit wieder dem am Donnerstag erreichten Zwischentief genähert. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,4 Prozent verloren und damit einen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder eingebüßt. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) im späten Handel rund drei Prozent verloren, nachdem er am Freitag noch 1,6 Prozent zugelegt habe.



Zum Wochenstart stünden einige Indexwechsel im Fokus: Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) sei ab heute im DAX, FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) rutsche dafür in den MDAX (ISIN: DE0008467531, WKN: 846753) ab. JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) und HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) steigen vom SDAX (ISIN: DE0009653394, WKN: 965339) in den MDAX auf, während Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) und VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) absteigen. Neu im SDAX sei die Aktie von Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ), VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) falle dafür raus. VARTA stehe am heutigen Montag zudem wegen der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Blickpunkt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch am Montag zunächst keine Stabilisierung ab, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Für massive Verunsicherung sorge weiter vor allem die Bankenbranche. Im Rahmen einer am Wochenende festgezurrten "Notfallrettung" übernehme die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) die schwer angeschlagene Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF). So habe den Schritt der UBS-Verwaltungsratspräsident genannt.