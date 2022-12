Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag überwiegend schwächer tendiert. Die Aussicht auf weiter deutlich steigende Leitzinsen in den USA habe auch in Asien die Stimmung gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe 1,9 Prozent tiefer geschlossen. Auf Wochensicht bedeute dies ein Minus von 1,3 Prozent. In China sei es am Freitag nicht ganz so stark nach unten gegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,4 Prozent gefallen. Der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe sogar leicht um 0,2 Prozent zugelegt.



Auf der Terminseite stünden heute zwei außerordentliche Hauptversammlungen auf dem Programm: die von Aroundtown (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und die von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Hier beschäftige der Börsengang von Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen am Freitag noch einmal. Bei dem Treffen in Berlin sollten die Anteilseigner den seit dem Herbst laufenden öffentlichen Handel mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien rückwirkend auch offiziell beschließen. Zudem stehe die Entscheidung über die angekündigte Sonderdividende auf der Tagesordnung.



Im Fokus stehe außerdem Teamviewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV). Der Softwareanbieter Teamviewer habe sich die laute Kritik von Investoren zu Herzen genommen und eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem teuren Hauptsponsorvertrag mit dem englischen Fußballclub Manchester United ausgehandelt. Die Aktie notiere am Morgen bei Lang & Schwarz rund zehn Prozent im Plus.



Weniger gut seien die Vorzeichen hingegen bei MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF). Goldman Sachs habe die Papiere auf "sell" abgestuft und das Kursziel auf 12 Euro halbiert.



(Mit Material von dpa-AFX) (16.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach zwei ernüchternden Notenbanktreffen dürfte kurz vor dem Wochenende am deutschen Markt nach oben nicht viel gehen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Immerhin könnten sich die am Vortag arg unter die Räder gekommenen Kurse am Freitag stabilisieren. So taxiere der Broker IG den Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat im Plus bei gut 14.000 Punkten.Für die zu Ende gehenden Börsenwoche zeichne sich aber ein Verlust von 2,6 Prozent ab. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank habe Europas Börsen am Vortag heftige Kursverluste eingebrockt. Der DAX habe die Abgaben am Nachmittag immer mehr ausgeweitet und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Er habe den Handel knapp unter 14.000 Zählern auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat beendet. Zuvor habe bereits die US-Notenbank mit ihrem Zinsausblick enttäuscht.