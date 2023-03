Die New Yorker Aktienbörsen hätten sich nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche am Montag stabilisiert. Obwohl in der US-Bankenkrise mit der First Republic Bank (ISIN US33616C1009 / WKN A1C7VF) offenbar ein weiteres US-Geldhaus vor großen Problemen stehe, habe der Leitindex Dow Jones Industrial bei 31.819,14 Punkten sein Minus letztlich auf 0,28 Prozent eingedämmt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,15 Prozent tiefer bei 3.855,76 Punkten geschlossen. Zeitweise hätten beide Indices sogar zugelegt. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es auch dank zweier Übernahmen in der Biotech-Branche um 0,79 Prozent auf 11.923,17 Zähler hoch gegangen.



In Asien hätten die Kurse am Dienstag an allen wichtigen Handelsplätzen wegen der Sorgen über eine mögliche Verschärfung der Bankenkrise in den USA und den Folgen für die asiatischen Märkte nachgegeben. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) um 2,19 Prozent auf 27.222 Punkte gefallen und habe damit die Verluste vom Wochenauftakt ausgebaut. In Japan drücke vor allem der schwache Dollar, der durch die Bankenkrise in den USA unter Druck geraten sei, auf die Kurse der exportlastigen Unternehmen wie Sony (ISIN JP3435000009 / WKN 853687) oder Toyota (ISIN JP3633400001 / WKN 853510).



Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe im späten Handel 0,2 Prozent eingebüßt, nachdem er zum Wochenauftakt noch etwas mehr als ein Prozent zugelegt habe. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) zuletzt 1,6 Prozent verloren und damit einen Großteil der Gewinne vom Montag wieder abgegeben.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Dienstag wieder einige Zahlen im Fokus. Es würden unter anderem Fraport (ISIN DE0005773303 / WKN 577330), TeamViewer (ISIN DE000A2YN900 / WKN A2YN90), Dermapharm (ISIN DE000A2GS5D8 / WKN A2GS5D) und Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) berichten. Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) könne mit einem neuen Auftrag punkten. Zudem stehe der Goldpreis im Blickfeld. Das Edelmetall habe im Zuge der Bankenkrise deutlich zulegen können. Am Nachmittag gebe es Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Februar.



Mit Material von dpa-AFX (14.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem größten Tagesverlust des DAX seit Mitte Dezember am Vortag stehen die Signale am Dienstagmorgen auf Stabilisierung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bereits an der Wall Street habe sich das Geschehen etwas beruhigt, der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe sogar zugelegt. Der Finanzsektor, allen voran die Banken, sei jedoch wegen des Ausfalls dreier US-Geldhäuser nochmals unter die Räder geraten.Aus diesem Grund sei der DAX am Montag erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht. Vom Broker IG werde der deutsche Leitindex rund zwei Stunden vor regulärem Handelsbeginn mit moderaten Gewinnen indiziert knapp unterhalb dieser 15,000er Marke. Allerdings habe sich am Vortag vorbörslich ebenfalls ein stabiler DAX abgezeichnet - bevor es dann im Xetra-Handel immer weiter abwärts gegangen sei.