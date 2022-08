Ausblick: Die schnelle Rückkehr in den Bereich der Volumenspitze bei 13.200/13.225 sei zunächst positiv zu werten. Um daraus aber eine echte Erholung entstehen zu lassen, seien nun weitere Kursanstiege nötig.



Das Long-Szenario: Nachdem der Re-Break gestern nur auf Intraday-Basis gelungen sei, sollte es jetzt per Tagesschluss über 13.225 hinausgehen, wobei nur wenig höher auch das Tageshoch vom Dienstag bei 13.298 auf Schlusskursbasis überwunden werden müsste. Darüber wäre anschließend Platz für einen Hochlauf an das Mai-Tief bei 13.381 und das Juli-Hoch bei 13.515 Punkten. Sobald der DAX diesen Widerstand überbiete, würden die 13.600er Marke, der GD100 (13.643) und das Vor-Corona-Top bei 13.795 als mögliche Kursziele nachrücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stehe und falle der Kursverlauf hingegen mit der Volumenspitze; rutsche der Index wieder unter 13.200, müsste im ersten Schritt auf das gestrige Tagestief bei 13.085 geachtet werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie dürfte einen Test des Verlaufstiefs vom 26. Juli bei 13.042 nach sich ziehen, bevor die runde 13.000er Barriere erneut auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Verliere der Index diesen Halt, sollte eine rasche Ausweitung des Rücksetzers bis an die markante Doppelunterstützung aus 12.800er Schwelle und dem Tief vom 19. Juli bei 12.828 einkalkuliert werden. (25.08.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Kursverlusten konnte sich der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zur Wochenmitte stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der Index bei 13.131 zunächst 63 Punkte unterhalb des Vortagsschlusskurses in den Handel gestartet und kurz danach auf das Tagestief bei 13.085 gefallen. In der Folge hätten die Notierungen jedoch Boden gutmachen und sich am Nachmittag sogar zurück in die Gewinnzone schieben können. Damit sei nicht nur das frische Gap direkt wieder geschlossen worden, sondern auch die 50-Tage-Linie zurückerobert. Zur Schlussglocke habe der DAX nämlich ein kleines Plus von 0,2% auf 13.220 über die Ziellinie gebracht, wobei es im Top zuvor bis auf 13.239 gegangen sei.