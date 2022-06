Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des US-Feiertages erlebte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen recht ruhigen Start in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Hoch-Tief-Spanne der deutschen Standardwerte sei dabei an den letzten beiden Tagen innerhalb der Ausverkaufskerze vom vergangenen Donnerstag verblieben. Die dadurch entstehenden Innenstäbe würden den derzeit laufenden Stabilisierungsversuch im Bereich der runden 13.000er-Marke dokumentieren. Um dieses zarte Pflänzchen nicht zu gefährden, gelte es das jüngste Verlaufstief bei 13.008 Punkten kurzfristig nicht mehr zu unterschreiten. Ansonsten drohe doch noch eine Belastungsprobe des bisherigen Jahrestiefs von Anfang März bei 12.439 Punkten. Auf der Oberseite definiere dagegen das Tief vom 9. Mai bei 13.381 Punkten ein erstes Erholungsziel, ehe der alte, Anfang Januar etablierte Abwärtstrend (akt. bei 13.477 Punkten) wieder in den Mittelpunkt rücke. Eine grundsätzliche Wende am Aktienmarkt sei ohne die amerikanischen "blue chips" kaum vorstellbar. Deshalb nutzen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den US-Feiertag zu einer Einordnung der charttechnischen Perspektiven von S&P 500® und NASDAQ 100®. (21.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >