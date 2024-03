Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Westen nichts Neues: Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zeigt sich weiterhin von seiner schwankungsarmen Seite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zum wiederholten Mal habe die Hoch-Tief Spanne auf einem sehr niedrigen Niveau gelegen - konkret gestern bei unter 65 Punkten. Das Positive an der niedrigen Volatilität sei, dass die deutschen Standardwerte damit in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 17.817 Punkten verharren würden. Gleichzeitig habe der überkaufte RSI-Wert - aktuell notiere der Oszillator bei 76 - ebenso wenig wie der Rückfall in die Bollinger Bänder (oberes Band akt. bei 17.919 Punkten) - einen harten Korrekturbedarf auf der Preisachse nach sich gezogen. Und doch würden verschiedene Indikatoren eine divergente Entwicklung zeigen, indem die jüngsten Verlaufshochs nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt worden seien. Nennenswerte Unterstützungen bestünden in Form der Hochs bei rund 17.400 Punkten, die durch ein Fibonacci-Level bei 17.410 Punkten noch zusätzlich verstärkt würden. Der charttechnisch wichtigere Rückzugsbereich ergebe sich für die deutschen "blue chips" indes aus dem letzten Aufwärtsgap bei 17.280/17.158 Punkten. (07.03.2024/ac/a/m)