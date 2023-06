Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) tags zuvor im Bereich der Bastion bei 15.700/15.600 Punkten stabilisieren konnte, hat das Aktienbarometer diese Haltezone am vergangenen Freitag als das erwartete Sprungbrett genutzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit einem weiteren Gap (15.863 zu 15.923 Punkten) hätten die deutschen Standardwerte die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert. Auf Wochenbasis lasse diese Entwicklung einen lehrbuchmäßigen "Hammer" entstehen. Dieses Umkehrmuster unterstreiche nochmals die Relevanz der eingangs erwähnten Unterstützungen. Apropos: Bei der Analyse des DAX®-Wochencharts falle eine ganze Serie von Kerzen mit markanten Lunten auf dieser Basis heraus. Mit anderen Worten: Die Zone 15.700 zu 15.600 Punkten kristallisiere sich immer mehr zur absoluten Kernunterstützung heraus. Da beim S&P 500® möglicherweise der finale Ausbruch auf der Oberseite vorliege, würden beim DAX® eine weitere Kurslücke - nämlich das Abwärtsgap vom 24. Mai bei 16.080/16.144 Punkten - sowie das alte Allzeithoch (16.290 Punkte) bzw. das jüngste Rekordlevel (16.332 Punkte) wieder in den Mittelpunkt rücken. (05.06.2023/ac/a/m)