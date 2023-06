adidas und PUMA stünden nach schwachem Ausblick von Nike im Fokus. Die Papiere des US-Konzerns hätten nachbörslich 4 Prozent verloren.



Einige DAX-Konzerne hätten im starken ersten Börsenhalbjahr besonders geglänzt. "Der Aktionär" werfe einen Blick auf die Gründe für die Outperformance und analysiere, ob noch mehr drin sei.



Halbzeit an der Börse - neben dem DAX, der sogar den Dow Jones outperformt habe, hätten sich auch viele Einzelwerte wie MorphoSys (+95%), NVIDIA (+186%) oder Meta (+138% Gewinn) in den ersten sechs Monaten des Jahres prächtig entwickelt - und das trotz reichlich negativer Vorzeichen. Fakt sei, die letzten Monate würden Anlegern wieder eines vor Augen führen: Die Börse schreibe eben ihre eigenen Gesetze.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.





(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (30.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die erste Jahreshälfte neigt sich dem Ende zu, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rückblickend sei der DAX recht gut gelaufen, vor allem in Anbetracht der Umstände. Trotz Ukraine-Krieg, Bankenkrise, steigender Zinsen und Rezession habe der heimische Leitindex die Verluste aus dem Vorjahr beinahe wettgemacht. Zum Wochenschluss dürfte er dagegen zunächst kaum vom Fleck kommen.Vor einem neuen Anlauf auf die Hürde von 16.000 Punkten habe der DAX an den Vortagen gescheut und sei knapp unter der 50-Tage-Linie geblieben. Im Wochenvergleich liege der Index 0,7 Prozent im Plus. Ob es heute noch für einen Sprung über die vor allem psychologisch wichtige Marke reiche, sei offen.Die US-Anleiherenditen hätten angezogen und Technologiewerte gebremst. Steigende Bankwerte nach erfolgreichen US-Stresstests hätten derweil für Gewinne in Dow Jones Industrial und S&P 500 gesorgt. Chinas Börsen hätten sich am Morgen gut gehalten, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle gelegen habe.