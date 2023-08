Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag musste der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) weitere Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit stehe auf Wochenbasis erneut eine "rote" Verlustkerze zu Buche. Das passe ins Bild, denn der August sei drei Wochen alt und jedes Mal hätten sich rote Wochenkerzen ergeben. In der Spitze habe das Aktienbarometer das absolute Schlüssellevel von 15.456 Punkten fast punktgenau ausgelotet. Um die Bedeutung dieser Signalmarke zu untermauern, bleiben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Wochenbereich. In der höheren Zeitebene verlaufe hier auch gleichzeitig auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.468 Punkten). Anlegerinnen und Anleger könnten also den Signalcharakter der Schlüsselmarke von 15.456 Punkten praktisch nicht überschätzen, zumal unterhalb dieses Levels eine Topbildung vervollständigt würde. D.h. unterhalb dieser Bastion schlage die laufende Tradingrange in eine obere Umkehr um. Bei einer negativen Weichenstellung eröffne sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 1.000 Punkten.Ein kleines "bullishes" Hintertürchen wollen sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt noch offenlassen: Hierfür müsste der DAX® schnellstmöglich das Abwärtsgap vom Freitag bei 15.613/15.664 Punkten schließen. Letztlich wäre das ein erstes Indiz für ein Halten der oben genannten Bastion. (21.08.2023/ac/a/m)