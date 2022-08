Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wurde in vier Tagen -750 Punkte zurückgeholt, der VDAX explodierte +37%, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Sommerrally sei klar vorbei, auch in US. Hier sei die heutige DAX-Prognose. Aus den DAX-Kursmustern leite die BNP Paribas für den heutigen Tag bis 17:30 Uhr Folgendes ab...



Nach dem gestrigen DAX-Rutsch von 13.544 zu 13.231 und dem weiter hochschießenden VDAX NEW (Vola-Index mit +37 % in vier Tagen), könne das kurzfristige DAX-Kursziel mit einem Wert von ca. 13.000 genannt bzw. durch die BNP Paribas mit dem Wert von ca. 13.000 bestätigt werden. Der DAX habe es zudem im Sommer verpasst, entscheidenden Boden gut zu machen, was geschehen wäre, wenn der Index über die 200-Tage-Linien und über 14.815 gestiegen wäre. So aber würden schon jetzt wieder einige DAX-Aktien Gefahr laufen, ihre Jahrestiefs zu unterbieten (z.B. Allianz, Siemens, adidas). (23.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



