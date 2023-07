Ausblick: Dank des erfolgreichen Tests der 16.000er Barriere und des deutlichen Anstiegs über das 2021er August-Top habe der Re-Break an der runden Tausender-Marke gestern bestätigt werden können.



Das Long-Szenario: Halte die positive Tendenz auch zum Wochenschluss an, hätte der DAX gute Chancen, über die 16.200er Marke zu springen und in Richtung des früheren Allzeithochs bei 16.290 durchzustarten. Oberhalb dieser Hürde dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an den Bremsbereich bei 16.332/16.336 eröffnen, bevor das offene Gap vom 19. Juni bei 16.358 geschlossen und danach ein Sprint an das aktuelle Allzeithoch bei 16.427 initiiert werden könnte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne der erste Halt nach der gestrigen Sitzung dagegen wieder bei 16.030 (= das 2021er August-Hoch) festgemacht werden, bevor es zu einem neuerlichen Test der 16.000er Schwelle kommen dürfte. Gehe der schief und falle der DAX auf Schlusskursbasis unter die runde Tausender-Marke zurück, würde der kurzfristige GD50 (aktuell bei 15.979) in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb der Trendlinie dürfte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die 15.900er Marke nach sich ziehen, bevor es um die Auffangzone bei 15.800 gehen würde. (14.07.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat seine kleine Sommer-Rally am gestrigen Donnerstag fortgesetzt und 0,7% auf 16.141 Punkte zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach fünf Aufwärtstagen in Folge habe der deutsche Leitindex gestern das nächste Etappenziel erreicht. Dabei seien die heimischen Blue Chips zur Eröffnung bei 16.009 zunächst mit leichten Verlusten (Vortagsschluss bei 16.023) in den Handel gestartet und direkt nach dem Opening auf das Tagestief bei 16.000 Punkten zurückgefallen. Dort hätten sich die Notierungen jedoch nach oben abstoßen können. Im Top seien die Kurse am Nachmittag bis auf 16.185 Zähler gestiegen, bevor der DAX die Sitzung bei 16.141 beendet habe.