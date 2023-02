Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein solider Start des DAX in die neue Handelswoche wurde von den nochmals intensivierten Zinsspekulationen nicht verhindert und auch der zu Ende der Vorwoche sichtbare Bruch der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange (15.250) sowie der 21-Tagelinie blieb folgenlos, so die Analysten der Helaba.Beide Marken seien schon zu Beginn des Handels zurückerobert worden, wenn auch am Ende nur knapp. Das technische Bild habe gleichwohl in den letzten Tagen Schaden genommen.So würden sich MACD und Stochastik unterhalb der Signallinie gen Süden richten und der DMI stehe auf Verkauf, während der ADX weiter nachgebe und auf das Auslaufen des zuvor bestimmenden Aufwärtstrends hinweise. Unterhalb des Freitagstiefs (15.162) fände sich die nächste Haltemarke um 15.000. Widerstände würden sich oberhalb von 15.500 und bei 15.658 zeigen. (28.02.2023/ac/a/m)