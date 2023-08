Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 )-Allzeithoch vom Montag bei 16.529 Punkten fühlt sich wie ein Relikt aus vergangenen Tagen an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Seither hätten die deutschen "blue chips" deutlich korrigiert und gestern eine weitere Abwärtskurslücke (15.955 zu 15.920 Punkte) gerissen. Mittlerweile hätten die Gewinnmitnahmen der letzten Tage auch zu einem MACD-Verkaufssignal geführt. Trotz einer vermutlich leicht freundlicheren Eröffnung gelte es deshalb im aktuellen Umfeld, die nächsten Unterstützungen im Auge zu behalten: Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 15.600 Punkten bzw. das Julitief bei 15.456 Punkten würden unverändert die nächsten Rückzugsmarken abstecken. Noch ein paar Gedanken zum Sentiment, die gestern zu kurz gekommen seien: Gemäß der Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gebe es seit zwei Monaten einen sog. "Bullenüberhang", d.h. es seien mehr US-Privatanleger "bullish" als "bearish". Aktuell sei der Anteil der Pessimisten mit 21,3% sogar auf den niedrigsten Stand des Jahres gefallen. Anders als in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 liefere die Börsenpsychologie keinen Rückenwind mehr. Sie stelle vielmehr einen Hemmschuh dar. Der August könnte also holprig bleiben. (04.08.2023/ac/a/m)