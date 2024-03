Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX stieg gestern zeitweise bis 18.015, kam aber nicht über die Hochs von Do + Fr bei 18.039 hinaus, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Tagesschlusskurs sei 17.933 gewesen.Der DAX sehe nicht mehr frisch aus, seit er die runde 18.000 angetestet habe. Die Tageskerzenfolge weise das nach. Außerdem gebe es RSI-Divergenzen, so wie schon gestern hier an dieser Stelle berichtet. Das größte Augenmerk lege die BNP Paribas stets auf die Lage des DAX im Verhältnis zum Trendkanal. Diesbezüglich sei der DAX aktuell bei 17.970 ausgereizt. So starte die neue DAX-Rally. Es gebe zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Der DAX drehe umgehend bei 17.900/17.880 nach oben ab und steige bis 18.040. Möglichkeit 2: Der DAX falle unter 17.750. (19.03.2024/ac/a/m)