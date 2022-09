Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Wichtig, der DAX Wochenschlusskurs wurde Ende letzter Woche unter der sensiblen Marke 12.440 festgestellt und somit unter den bisherigen Jahrestiefs von März und Juli, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der VDAX sei dabei deutlich angestiegen, von 25% bis über 30%. VDAX NEW Ziel könne 34,3% sein. Die Eskalation der DAX Verkäufer sei also in die nächste Runde gegangen. Der DAX dürfte es schwer haben, über 12.440 per Wochenschlusskurs zurückzukommen. Gestern habe der DAX zwischen 12.175 und 12.363 gehandelt. Zitat gestern: "...DAX Zwischenerholungen haben es schwer, über 12.363/12.390 bzw. 12.440 hinauszukommen...".



Der DAX Handel sei also gestern nicht über 12.440 zurückgekommen. Somit sei die DAX Signallage unterhalb von 12.440 uneingeschränkt bärisch und gültig. Der DAX sei zunächst nur in der Lage, bärische Flaggen unterhalb von 12.440 aufzubauen. Das könnte der Index heute ähnlich wie gestern gestalten, also die Range 12.375 zu 12.170 festigen. PRO Seiten für den DAX: Der DAX sei über den Tageskerzenchart gerechnet nämlich überverkauft. Das 100% measuring Ziel 12.257 sei bekanntermaßen vorzeitig abgearbeitet worden. (27.09.2022/ac/a/m)



