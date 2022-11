Siemens habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (30.09.) ein Rekordergebnis erzielt. Der Gewinn im Industriellen Geschäft sei um 17% auf 10,3 Mrd. EUR gestiegen und habe damit die Erwartungen übertroffen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Netto sei der Gewinn um 2,3 auf 6,7 Mrd. EUR zurückgegangen, was zum Großteil eine Folge der Wertminderung auf die 35-prozentige Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y)-Beteiligung von 2,7 Mrd. EUR gewesen sei.



Die Erlöse seien - auch dank Wechselkurseffekten - um 16% auf 72 Mrd. EUR geklettert, der Auftragseingang sei um 25% auf 89 Mrd. EUR nach oben gesprungen. Im laufenden Geschäftsjahr wolle Siemens bei einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 6 bis 9% (Vorjahr: 8,2%) ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen von 8,70 bis 9,20 EUR erzielen.



thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) habe im Geschäftsjahr 2021/22 (30.09.) den Umsatz um 21% auf 41,1 Mrd. EUR steigern können. Der operative Gewinn (bereinigtes EBIT) habe sich ebenfalls um 21% auf 2,1 Mrd. EUR (Vorjahr: 796 Mio. EUR) verbessert. Dazu hätten vor allem starke Preiserhöhungen im Stahlgeschäft und im Werkstoffhandel beigetragen. Unter dem Strich habe ein Überschuss von 1,2 Mrd. EUR gestanden, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 25 Mio. EUR angefallen sei. Für 2022/23 rechne thyssenkrupp mit einem deutlichen Umsatzrückgang, u.a. weil sich die Preise für Stahl und Werkstoffe normalisieren würden.



Der USD habe am Berichtstag aufgrund wieder zunehmender Zinsspekulationen gegenüber den meisten Währungen Stärke gezeigt. So habe auch der Euro Federn lassen müssen. Die starke US-Währung und eine negative Konjunkturprognose für die USA durch eine Investmentbank hätten die Ölpreise belastet. (18.11.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit Abstand größter Gewinner im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) war Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) mit einem Plus von knapp 7% nach Rekordgewinn und Dividendensteigerung, so die Analysten der Nord LB.So sei dem Leitindex nach einem eher orientierungslosen Verlauf ein leichtes Plus gelungen. Der DAX sei um +0,23% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,02% gestiegen. Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -0,40% gefallen.