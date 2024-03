Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Läuft und läuft und läuft" ist derzeit das Motto beim DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), denn die deutschen "blue chips" streben weiterhin von einem Hoch zum nächsten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch zum Wochenabschluss sei ein neues Rekordlevel (18.226 Punkte) gelungen. Der intakte Haussetrend schlage sich mittlerweile in sieben weißen Wochenkerzen in Folge nieder. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo gelinge in der höheren Zeitebene voraussichtlich sogar die fünfte weiße Monatskerze in Serie. Bleibe die Frage nach den verbliebenen Anlaufzielen gen Norden? Wenn man die Kursentwicklung des vergangenen Jahres als seitliche Schiebezone interpretiere, dann ergebe sich aus der Höhe der Fortsetzungsformation ein Kursziel von 18.400 Punkten. Bei aller Euphorie über die vielfachen Allzeithochs sei der Markt inzwischen stark überhitzt. So notiere bspw. der RSI sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis mit Werten von gut 81 bzw. 78 deutlich im überkauften Terrain. Entsprechend sei ein aktives Risikomanagement noch wichtiger als sonst. Die horizontalen Barrieren bei gut 17.900 Punkten würden eine erste Unterstützung bilden. Noch bedeutender sei aber die Trendlinie auf Wochenbasis (akt. bei 17.714 Punkten), welche die Hochs von 2015 und 2021/22 verbinde. (25.03.2024/ac/a/m)