Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist zum Wochenstart daran gescheitert, die Marke von 16.000 Punkten zu erklimmen, so die Analysten der Helaba.Er habe kaum verändert bei 15.917 Zählern geschlossen. Damit bleibe er in Sichtkontakt zu der psychologisch wichtigen Marke. Solange aber der Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze nicht beigelegt werde und damit Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA drohe, dürfte ein Befreiungsschlag nach oben schwerfallen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich US-Präsident Biden heute mit führenden Kongressabgeordneten treffen wolle, um eine Lösung im Schuldenstreit herbeizuführen.Indes habe sich am technisch getrübten Bild des DAX wenig verändert. Sollte die 21-Tagelinie bei 15.858 unterschritten werden, drohe ein Rücksetzer bis 15.650/700. Wenig Einfluss auf den hiesigen Markt habe die Präsidentschaftswahl in der Türkei gehabt, während es an der Börse Istanbul zu einem Kurseinbruch vor allem bei Bank-Aktien gekommen sei. Es gebe die Sorge vor einer Wiederwahl Erdogans bei der Stichwahl in zwei Wochen. (16.05.2023/ac/a/m)