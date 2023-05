Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX bleibt in Sichtkontakt zu der Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten der Helaba.Neuengagements gebe es bislang aber nicht. Immerhin würden Hoffnungen aufkommen, dass in den USA der Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze doch noch rechtzeitig gelöst werden könne.Von technischer Seite sei indes noch keine Entwarnung zu geben. Zwar habe die 21-Tagelinie bei 15.862 zuletzt mehrfachen Tests standgehalten, das Indikatorenbild mahne aber zur Vorsicht. Bei Unterschreiten der Durchschnittslinie könnte es zum Test der entscheidenden Unterstützungen im Bereich 15,650/700 kommen. Erste Indikationen würden auf einen verhaltenen Börsenstart schließen lassen. (17.05.2023/ac/a/m)