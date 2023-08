Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat endlich das Kursziel aus allen grauen bärischen Keilen der letzten Tage erreicht, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.Ausblick: Und schon komme der nächste Höhepunkt. Der DAX habe nun das untere Ende der Range bei 15.660 Punkten vor sich. Fast alle würden sicher wissen, dass an den Range-Grenzen dieses Sommers bei 15.660 und 16.290 Punkten schon viele Fehlausbrüche aufgetreten seien. So werde es interessant zu beobachten sein, wie das DAX-Verhalten dieses Mal bei 15.660 Punkten an einer der beiden Range-Grenzen sei.Normale Reaktion wäre nach Test von ca. 15.660 Punkten der DAX-Anstieg von 15.660 zu 15.800 Punkten. Schwerer werde ab 15.680/15.660 der DAX-Anstieg über 15.800 Punkte hinaus zu 15.900 Punkten. Bullisch werde es erst über 16.000 Punkten. Alternativ, somit stark bärisch, bleibe nur der momentumgetriebene Einbruch direkt zu den beiden 200-Tages-Linien (EMA+SMA) bei ca. 15.350 Punkten. (16.08.2023/ac/a/m)