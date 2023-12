Denn wenn man wüsste, dass damit nur ein längerer, größerer Prozess eingeleitet worden sei, an dessen Ende noch billigere Kreditzinsen und noch niedrigere Preise stünden, wäre es nicht zu erwarten, dass viele bei immer noch im Vergleich zu den Vorjahren hohen Preisen zugreifen würden, nur, weil sie einen Tick niedriger worden seien. Zwar ließe sich behaupten, dass sich das erst einmal herausstellen müsse, die Antwort auf diese Frage noch Monate auf sich warten lassen werde und die Bullen daher bis zum Beweis des Gegenteils am Ruder bleiben könnten.



Aber es seien ja nicht nur diese hinter den Käufen stehenden Überlegungen, die die Sache wacklig halten würden, bis der DAX das neue Hoch durch mehrere Tage über dem alten Verlaufshoch von 16.529 Punkten "zementiert" hätte.



"So fällt auf, dass er mit seinem neuen Rekordhoch alleine auf weiter Flur ist. Dow Jones und NASDAQ 100 waren zwar mit neuen Jahreshochs vorangegangen, aber das waren keine neuen Rekordhochs. Der EURO STOXX 50 notierte gestern noch unter dem Jahreshoch, der TecDAX ebenso, der MDAX hat noch nicht einmal seine 200-Tage-Linie zurückerobert. Damit wirkt der DAX wie eine Art Versuchsballon der Bullen: Wenn er durchkommt, können die anderen Indices nachziehen. Wenn nicht "



Entscheidend werde für den jetzt erzwungenen Showdown auch sein, was diejenigen tun würden, die sich um die fundamentalen Rahmenbedingungen gar nicht scheren, sondern stur chart- und markttechnisch agieren würden. "Denn wenn wir uns die Charts ansehen, stellen wir fest, dass der Index im langfristigen Bild zwar jetzt freie Bahn hätte, an das obere Ende des übergeordneten, 2009 begründeten Aufwärtstrendkanals bei knapp über 17.000 Punkten zu laufen. Aber prozentual betrachtet wäre das ja nicht allzu viel und das Risiko, dass diese Ende Oktober entstandene Fahnenstange bricht, ist angesichts des RSI-Indikators auf Tagesbasis, der zuletzt im November 2022 derart überkauft war (für den nächsten Stand auf diesem Level müsste man dann bis zum November 2017 zurückgehen) nicht gerade klein."



Für Gehrt sei daher klar: Es müsse somit heute und auch in den kommenden Tagen gelingen, die Verkäufer durch weiter steigende Kurse oder aber durch das sofortige, entschlossene Aufkaufen von Gewinnmitnahmen davon zu überzeugen, investiert zu bleiben, die Finger von Short-Trades zu lassen und idealerweise stattdessen Long zuzukaufen. "Das ist möglich. Aber wer sich zu sicher ist, dass möglich und sicher hier in einen Topf gehören, tanzt auf dünnem Eis!" (06.12.2023/ac/a/m)







