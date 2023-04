Ausblick: Der Kursgewinn vom Freitag könne als Bestätigung des Ausbruchs über das Volumenmaximum gewertet werden. Damit habe der deutsche Leitindex gute Voraussetzungen für einen positiven Start in den statistisch betrachtet stärksten Monat des Jahres.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite rücke nun bereits das aktuelle Jahreshoch bei 15.706 Punkten in den Fokus. Könne der DAX über diese Hürde springen und im Anschluss auch über das 2022er Februar-Top bei 15.737 steigen, hätten die Notierungen Platz für einen Hochlauf an die 16.000er Barriere. Darüber würde bei 16.030 das 2021er August-Hoch warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt weiterhin am Volumenmaximum zu finden, das mit dem Tagestief am Freitag erfolgreich auf den Prüfstand gestellt worden sei. Sollten die Kurse jedoch unter 15.475 zurückfallen, müsste auf die 15.400er Marke geachtet werden. Biete die keinen Halt, könnte es zu einem Rücksetzer an die 15.300er Schwelle kommen, die zusammen mit dem Top vom 22. März (15.298) und dem GD50 eine Haltezone bilde. Würden die Blue Chips dort nicht nach oben abdrehen, würde die Volumenspitze bei 15.250/15.225 als mögliche Unterstützung nachrücken. (03.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) beendete den Freitagshandel mit einem Plus von 0,7% bei 15.629 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit einer Wochenbilanz von fünf Gewinnsitzungen in Folge (+4,5%) und einer Monatsperformance von +1,7% habe sich der DAX am Freitag aus dem März verabschiedet. Damit falle auch die Bilanz für das erste Quartal 2023 mit einem Plus von 12,3% positiv aus. Dabei habe der Index am letzten Handelstag keine Schwäche erkennen lassen - bei 15.568 und damit 46 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet, habe der DAX zunächst noch einmal das Volumenmaximum angesteuert (Tagestief bei 15.500 Punkten), sei dann aber bis auf 15.659 Zähler gestiegen.