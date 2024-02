Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX schoss am Freitag hoch und erreichte das maximal berechnete Kursziel für Freitag bei 17.175/17.186, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX habe dabei neue Allzeithochs (Hoch 17.198) erzielt. Der sich anschließende Pullback habe dieses Mal recht weit zurückgeführt, bis 17.073. Zurückgeblieben sei eine Unsicherheits-Tageskerze mit Tagesschluss in der Nähe des Eröffnungskurses bei 17.117.Hauptvariante. Es beginne ein neuer 4-wöchiger Derivatezyklus, der am 15.03. im ersten "großen Verfall" für Derivate gipfle. Zudem seien heute die US Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Der DAX beginne heute zwar etwas schwächer, falle aber zunächst wahrscheinlich nur von 17.117 bis 17.082, um dann bis 17.125/17.145 zu steigen. Ab 17.125/17.145 falle der DAX dann erneut und zwar bis 17.050. Ab 17.050 gebe es gute Anstiegschancen, selbst wenn der DAX ab dem Handelsstart direkt zu 17.050 nachgebe. Auch ab ca. 17.000 gäbe es heute nochmals gute Anstiegschancen, zumindest bis 17.050 (17.089). Bullisch: Über 17200 wäre der DAX in Kauflaune und könnte heute bis 17.329 (Pivot R3) steigen. (19.02.2024/ac/a/m)