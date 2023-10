Ausblick: Trotz der Tagesumkehr am vergangenen Montag (= lange untere Lunte im Tageskerzenchart) sei es dem DAX auch in der vierten Oktober-Woche nicht gelungen, eine größere Gegenbewegung anzustoßen.



Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend umzukehren, müsste der Index zunächst das 2022er Juni-Hoch bei 14.709 überbieten und die Kurslücke vom Donnerstag bei 14.892 vollständig schließen. Könnten die Notierungen nach einem Gap-Close weiter zulegen, würden die beiden Tops bei 14.925 und 14.948 in den Fokus rücken. Darüber sollte dann der Re-Break an der runden 15.000er Marke gelingen, bevor das nächste Gap bei 15.045 geschlossen werden müsste.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würden sich die Blicke hingegen auf das aktuelle Oktober-Tief vom vergangenen Montag bei 14.630 Zählern richten. Würden die Kurse dort keinen Halt finden - und aus dem Abwärtstrendkanal herausfallen -, wären weitere Abgaben bis zum März-Tief bei 14.458 möglich. Werde auch diese Unterstützung unterboten, könnte es zu einem Test von 14.000 Punkten kommen. Darunter dürfte schließlich das August-Hoch aus dem Vorjahr bei 13.948 stützend wirken. (30.10.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) hat am Freitag weiter nachgegeben und ist mit einem kleinen Minus von 0,3% bei 14.687 Punkten ins Wochenende gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem neuen Oktober-Tief am vergangenen Montag sei der DAX zunächst in eine kleine Erholung übergegangen. Bereits am Donnerstag seien die Kurse jedoch per Gap-Down unter die 14.700er Marke zurückgefallen, die - wie am Vortag - auch zum Wochenausklang nur punktuell habe überboten werden können. Das Tageshoch habe der deutsche Leitindex am Freitag zwar bei 14.824 markiert, sei zur Schlussglocke aber auf 14.687 zurückgefallen. Damit hätten die Kurse in der sechsten Verlustwoche hintereinander per Saldo weitere 0.8% eingebüßt.