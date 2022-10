Ausblick: Mit dem größten Tagesgewinn seit dem 9. März habe der DAX förmlich "aus dem Stand" die Kursdelle der vergangenen zwei Wochen ausgebügelt. Dementsprechend habe sich auch die charttechnische Ausgangslage wieder aufgehellt.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der nächste Widerstand nun an der 12.725 Punkten zu finden. Könne der Index dort die Juli-Aufwärtstrendgerade überbieten, hätten die Kurse (über 12.800er Marke hinweg) Platz für einen Hochlauf an das Top vom 20. September bei 12.937, wobei 20 Punkte höher auch die offene Kurslücke vom 16. September vollständig geschlossen werden könnte. Darüber müsste dann die 13.000er Marke (wichtig: per Tagesschluss) überboten werden, um einen Vorstoß an den GD50 bei aktuell 13.068 lancieren zu können.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite seien durch den gestrigen Kursschub eine ganze Reihe von Widerständen in Unterstützungen umgewandelt worden. Der erste charttechnische Halt sei damit nun wieder bei 12.600 zu finden, bevor die Auffangzone aus dem Top vom vergangenen Dienstag bei 12.414, der 12.400er Schwelle und dem Juli-Tief bei 12.391 als mögliche Anlaufstelle für einen Rücksetzer infrage käme. Sollte der DAX unter dieses Niveau zurückfallen, müsste anschließend mit einem Test (Stichwort: Pullback) des Volumenmaximums gerechnet werden. Ein Schlusskurs unterhalb von 12.350 wäre wieder bearish zu werten. (05.10.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte am gestrigen Dienstag nahtlos an die positiven Tendenzen vom Vortag anknüpfen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei der DAX mit dem Eröffnungskurs bei 12.361 bereits 152 Punkte nach oben gesprungen (Vortagsschluss bei 12.209) und habe direkt nach dem Opening das Tagestief bei 12.359 Zählern markiert. In der Folge habe der Index das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) bei 12.350/12.375 als Ausgangspunkt für eine starke Aufwärtsbewegung genutzt. Dabei hätten sich die Kurse über eine ganze Reihe von Widerständen geschoben und schlussendlich mit einem Plus von 3,8% auf 12.670 Punkte aus dem Handel gegangen.