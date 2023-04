Die Stimmung in Europa werde trotz einer gemischten Sitzung weitgehend von den Luxusgüterunternehmen gestützt, die positiv auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) reagiert hätten.



Die Analysten der Citigroup würden positive Ergebnisse von Unternehmen aus dem Hardwaresektor erwarten. Die Bank gehe davon aus, dass STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) der positiven Ergebnismeldung von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) folgen werde. Was den Halbleitersektor betreffe, so würden die Analysten stabile Ergebnisse und solide Prognosen von ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) erwarten.



Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) habe einen Auftragseingang für 177 Turbinen mit einer Gesamtkapazität von 1.021 MW im ersten Quartal 2023 gemeldet, verglichen mit 1.165 MW im ersten Quartal 2022. Der durchschnittliche Verkaufspreis habe bei 0,90 Mio. EU/MW gelegen, verglichen mit 0,78 Mio. EU/MW ein Jahr zuvor. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit fast 1,5% verlieren.



JP Morgan (Kursziel: 55 Euro) und die Deutsche Bank (Kursziel: 60 Euro) hätten die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiterhin mit "buy" eingestuft. (13.04.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Donnerstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) teste derzeit die gestrigen Tiefststände und warte auf die Eröffnung der US-Sitzung, die für mehr Volatilität sorgen könnte. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute in erster Linie auf die sekundären Makrodaten. Um 14:30 Uhr würden wir vor allem die Inflationsdaten (EPI) aus den USA und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erfahren. Die Revision der Inflationsdaten aus Deutschland habe keine Veränderungen gegenüber dem letzten Stand gebracht.Nachrichten: