Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.095 sei der DAX wieder auf das Kursniveau der ersten Oktober-Woche zurückgefallen.



Das Long-Szenario: Um die gestrigen Abgaben mit einer direkten Gegenbewegung zu kontern, müsste der Index jetzt zunächst oberhalb des September-Tiefs bei 15.139 aus dem Handel gehen und den Break mit einem Hochlauf an das Juli- bzw. das August-Tief bei 15.456 und 15.469 bestätigen. Darüber müsste das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 überwunden werden, bevor das aktuelle Oktober-Hoch bei 15.575 und die 15.600er Marke als Hürden nachrücken würden. Im nächsten Schritt sollte es dann über den GD200 (aktuell bei 15.650) gehen, der jetzt mit dem Volumenmaximum und dem März-Hoch einen Bremsbereich bilde.



Das Short-Szenario: Setze sich die Abwärtstendenz hingegen fort, dürfte zunächst die runde 15.000er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Blue Chips auf Schlusskursbasis unter diesen Halt fallen, müsste auf die Unterstützungszone zwischen dem aktuellen Oktober-Tief bei 14.948 und dem 2022er März-Top bei 14.925 geachtet werden. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen, könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 14.709 (= das Juni-Hoch aus dem Vorjahr) nicht mehr ausgeschlossen werden. (19.10.2023/ac/a/m)







Rückblick: Nachdem der DAX zuletzt moderat zulege und sich am Dienstag noch auf das bisherige Wochenhoch bei 15.288 habe schieben können, habe das Aktienbarometer zur Wochenmitte den nächsten Rücksetzer verbuchen müssen. Dabei seien die Blue Chips bereits mit leichten Verlusten bei 15.244 in die Sitzung gestartet, zunächst aber noch auf das Intraday-Top bei 15.271 Punkten geklettert. Der anschließende Kursrückgang habe sich dann im Sog einer schwachen Wall Street am Nachmittag ausgeweitet und auf das Tagestief bei 15.082 Zählern geführt.