Ausblick: Mit dem Tagesschluss bei 15.825 habe der DAX die 15.800er Schwelle vorerst als Unterstützung verteidigt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müsste der Index erneut über 15.900 ausbrechen und direkt im Anschluss den GD50 sowie den GD100 im Bereich von 15.950 hinter sich lassen. Gelinge der Sprung über den mittelfristigen Durchschnitt, könnte sich ein Sprint an die 16.000er Barriere anschließen. Ein Break an der runden Tausender-Marke sollte idealerweise auf Schlusskursbasis erfolgen und mit weiteren Anstiegen bis an das 2021er August-Hoch bei 16.030, das Vorwochenhoch (16.043) und/oder das Verlaufshoch vom 10. August bei 16.060 bestätigt würden.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste weiterhin auf die Auffangzone bei 15.805/15.799 geachtet werden, die nun durch das gestrige Tagestief verstärkt werde. Unterhalb dieses Levels könnte es zu einem Rückfall an das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 kommen, bevor mit einem Test des März-Tops bei 15.706 gerechnet werden müsste. Verliere der DAX diese Unterstützung, dürfte die offene Kurslücke bei 15.632 geschlossen werden, darunter sollten die 15.600er Marke und/oder das Zwischentief vom 25. August bei 15.579 stützend wirken. Der nächste Halt wäre dann am August-Tief bei 15.469 Punkten zu finden. (05.09.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern mit einem Minus von 0,1% in die neue Woche gestartet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Ohne die Unterstützung der Wall Street - in den USA seien die Börsen am gestrigen Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben - habe der deutsche Leitindex keine neuen Akzente setzen können. Dabei seien die Blue Chips schon mit dem Opening bei 15.905 in die Gewinnzone gesprungen (Schlusskurs vom Freitag bei 15.840) und hätten sich zunächst auf das Tageshoch bei 15.959 Punkten geschraubt. Im Anschluss seien die Kurse jedoch wieder nach unten abgedreht und unter den GD100 und auf das Tagestief bei 15.796 zurückgefallen.