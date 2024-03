Ausblick: Nachdem der DAX schon am Mittwoch keine neuen Impulse habe freisetzen können, sei auch der gestrige Handelstag - trotz des neuen Tops - als Konsolidierungstag zu werten.



Das Long-Szenario: Für eine Wiederaufnahme der Rally-Bewegung müsste der deutsche Leitindex jetzt das Top vom Dienstag bei 17.973 überbieten und per Tagesschluss über die 18.000er Barriere ausbrechen. Gelinge der Break, hätten die Kurse im Anschluss Platz für einen Sprint an das neue Allzeithoch bei 18.039 Punkten. Oberhalb der amtierenden Bestmarke wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Hindernissen.



Das Short-Szenario: Falle der DAX dagegen erneut zurück, müsste unverändert auf das Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag (7.) bei 17.879 geachtet werden. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 stützend wirken. Komme es dort nicht zu einem Pullback, müsste mit weiteren Abgaben bis zum Vorwochentief bei 17.619 und/oder einer Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 gerechnet werden. Unterhalb von 17.500 Zählern könnte es zu einem Test des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 kommen. (15.03.2024/ac/a/m)







