Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 17.746 sei der DAX vorerst wieder unter die 17.800er Marke zurückgefallen.



Das Long-Szenario: Um wieder in den Rally-Modus schalten zu können, sollte der deutsche Leitindex im ersten Schritt über 17.800 zurückkehren und danach das aktuelle Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 17.843 überbieten. Gelinge der Break, wäre die aktuelle Intraday-Bestmarke bei 17.879 als nächste Hürde zu nennen. Oberhalb dieses Niveaus wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen, wobei sich - die entsprechende Aufwärtsdynamik vorausgesetzt - jederzeit ein Hochlauf in Richtung 18.000er Barriere entwickeln könnte.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen weiter zurück, dürfte zunächst das Vorwochentief bei 17.619 angesteuert werden. Nur wenig tiefer könnte die offene Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 geschlossen werden. Unterhalb dieses Niveaus wäre ein Test der 17.500er Marke möglich, bevor es zu einem größeren Rücksetzer bis an das Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 kommen könnte. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, müsste mit einer Schließung des offenen Gaps vom 22. Februar bei 17.118 gerechnet werden. Die nächsten Unterstützungen wären anschließend bei 17.050 und 17.000 zu finden. (12.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rücksetzer vom Freitag (-0,2%) hat der DAX auch zum Start in die neue Woche weiter abgegeben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex noch am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch bei 17.879 gestiegen sei, hätten die Kurse in den Folgesitzungen nicht an die Aufwärtsdynamik anknüpfen können. Nach dem schwächeren Freitag habe sich der DAX auch am gestrigen Montag durchgängig mit negativen Vorzeichen präsentiert. Bei 17.691 gestartet, seien die Kurse zunächst auf das frühe Tagestief bei 17.663 gefallen, bevor sich die Notierungen oberhalb von 17.700 hätten stabilisieren können. Per Tageshoch seien die Blue Chips allerdings nicht über 17.751 hinausgekommen.