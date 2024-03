Ausblick: Mit dem gestrigen Wochenauftakt habe der DAX aus charttechnischer Sicht zunächst eine Verschnaufpause eingelegt.



Das Long-Szenario: Um an die Rekordjagd der Vorwoche anzuknüpfen, sollte das Aktienbarometer per Tagesschluss über 17.800 steigen und zur Bestätigung auch das aktuelle Allzeithoch bei 17.817 überbieten. Oberhalb dieses Levels wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Gebe der deutsche Leitindex am heutigen Dienstag weiter nach und falle unter das gestrige Tagestief zurück, könnte zunächst die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag geschlossen werden. Darunter müsste mit einem Test der 17.500er Marke gerechnet werden, bevor sich ein größerer Rücksetzer bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 entwickeln könnte. Finde der Index dort keinen Halt, könnte es zu einer Schließung der offenen Kurslücke vom 22. Februar bei 17.118 kommen. Würden die Kurse auch nach einem Gap-Close nicht wieder nach oben drehen, sondern würden stattdessen unter 17.100 zurückfallen, dürften das Top vom 6. Februar bei 17.050 und im Anschluss die runde 17.000er Marke auf den Prüfstand gestellt werden. (05.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Start in die neue Woche (-0,1% auf 17.716 Punkte) ist die Gewinnserie im DAX nach sieben neuen Rekordhochs in Folge gerissen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in sieben Rekordsitzungen hintereinander insgesamt 3,6% zugelegt habe, seien die Notierungen am gestrigen Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Dabei hätten die Blue Chips zunächst mit leichten Gewinnen bei 17.743 in den Handel starten (Schlusskurs vom Freitag bei 17.735) und noch am Vormittag auf das Tageshoch bei 17.756 steigen können. Im weiteren Verlauf sei der Index jedoch in die Verlustzone zurückgefallen und habe am Nachmittag bei 17.685 den tiefsten Stand des Tages markiert.